وصول أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية لبنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، القافلة المخصصة لمحافظة بنى سويف والتى تحتوى على كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم وبطاطين وملابس، وتأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية، والتى ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأشاد محافظ بنى سويف بالمبادرة الرئاسية والتى تمثل هدية الرئيس السيسى للشعب المصرى، مضيفا أن القافلة تتضمن مساعدات عينية ودعما للقطاع الصحى، حيث تم تسلم 34 سيارة ومبرد محملة تحتوى على أكثر من 36 ألف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 12ألف بطانية وأكثر من 88 ألف شنطة فراخ مجمدة، حيث ستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بجانب دعم المنظومة الصحية بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسى غسيل لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات المركزية.

وأشار محافظ بنى سويف عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية والكبيرة والتى ستقوم بتوزيعها على الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

من جهتها أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن المساعدات سوف توزع من خلال 8 جمعيات رئيسية وتشمل: الأورمان والتى ستقوم بتوزيع20 ألف كرتونة مواد غذائية و35 ألف شنطة دواجن و12500 بطانية، فيما تقوم مصر الخير بتوزيع 4000 شنطة فراخ مجمدة و4 آلاف كرتونة مواد غذائية، فى حين تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع المساعدات 3500 شنطة دواجن، وتقوم جمعية البر والتقوى بتوزيع 20 ألف شنطة دواجن، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية، ويقوم بنك الطعام بتوزيع 4500 شنطة دواجن، وتقوم مؤسسة المصباح المضئ بتوزيع 5 آلاف شنطة دواجن و2000 كرتونة مواد غذائية و1000 كرتونة بطاطس، موضحة أن الجمعيات سوف تقوم بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بالقرى والتى بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة وتحت إشراف المديرية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

من ناحيته أضاف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحى كان له نصيب وافر من تلك المساعدات فى تعزيز دور المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم دعم القطاع بعدد8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسى غسيل، والتى تم توزيعها بواقع 5 ماكينات بمستشفى اهناسيا و3 ماكينات لمستشفى الواسطى المركزى، فيما تم توزيع 10 كراسى غسيل على مستشفى اهناسيا و10 بمستشفى الفشن المركزى.

وشهد تسلم المساعدات حضور كل من: عبده المغربى منسق صندوق تحيا مصر ببنى سويف، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد يوسف وكيل وزاة الصحة، واللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إمام احمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، حنان الدرباشى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، ومسؤولى الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية.