اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الكهرباء يطالب بالعمل على تسويق منتجات الطاقة المتجددة.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:10 م
وزير الكهرباء يطالب بالعمل على تسويق منتجات الطاقة المتجددة.. صور جانب من الجولة التفقدية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض الطاقة المتجددة المقام على هامش المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء. وبحضور كل من الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
 
واستمع وزير الكهرباء لعرض الشركات المشاركة فى المعرض، والتي تعمل في عدد من المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة من إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وإنتاج العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، ومحطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية.
 
 
وطالب وزير الكهرباء بضرورة التركيز فى جودة المنتجات الخاصة بالطاقة المتجددة، وكذلك العمل على تسويق منتجاتها، وزيادة جودتها بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة.
 
 
WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.31.22 (3)
وزير الكهرباء اثناء تفقده معرض لمجالات المتعلقة بالطاقة

 

WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.31.22 (2)
 اثناء تفقد معرض لمجالات المتعلقة بالطاقة
 
WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.31.22 (1)
خلال جولة وزير الكهرباء
 
WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.31.21 (2)
خلال الجولة التفقدية

 

WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.31.21 (1)
جانب من الجولة

 

WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.31.21
جانب من الجولة التفقدية

 

 


وزير الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

التخطيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة