وزير القوى العاملة يلتقى صيادى البحر الأحمر ويستمع لمطالبهم ويعد بالحل.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، بصيادى البحر الأحمر، بحلقة السمك بالغردقة، حيث استمع الوزير لمطالبهم ووعدهم بحلها، ومن بينها ربط الصيادين بالقوي العاملة .

وطلب الصيادين من وزير القوى العاملة وضعهم ضمن قاعدة بيانات القوى العاملة وكذلك عمل بوليصة تأمين لهم، حيث وعد الوزير بتوفير جميع متطلباتهم وعرضها على الرئيس لحلها .

ووعد الوزير الصيادين ببوليصة تأمين على والعجز الكلي والجزئي، وربط جميع الصيادين بقاعدة بيانات بالقوى العاملة، كذلك تسجيل الصيادين والتواصل معهم، والتواصل مع مديرية الصحة لعلاج الصيادين علي نفقة الدولة حتي يتم التامين الطبي الشامل.

كما وعد الوزير الصيادين تقييدهم ضمن العمالة غير المنظمة، مطالبهم بمساعدة اللجان التي ستقوم بعملية تسجيلهم وربطهم بقاعدة بيانات القوى العاملة وكذلك وضعهم ضمن العمالة غير المنتظمة .

وأكد وزير القوى العاملة على مساعدة الصيادين فى تنفيذ طلبهم بفصل هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن محافظة السويس التى طالب الكثير من صيادين البحر الأحمر بفصلها والتى يعانى الصيادين بسبب بعد المسافة لاستخراج التصاريح اللازمة .

وطالب الصيادين من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية للسماح لهم بكميات من السولار والبنزين، حيث يتم السماح بكميات معينة، وكذلك السماح بتركيب أكثر من ماتور علي مراكب الصيد، كذلك وقف الضرائب والتأمينات في حالة وقوف الصيد.

ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة عددا من العمالة غير المنتظمة بأحد فنادق الغردقة ظهر اليوم، ويقوم بتوزيع عقود عمل لبعض ذوى الاحتياجات الخاصة برفقة محافظ البحر الأحمر.



لقاء-وزير-القوي-العاملة-مع-الصيادين-(1)



لقاء-وزير-القوي-العاملة-مع-الصيادين-(3)