اليوم السابع
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وزير العدل: جاهزون للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:56 م
وزير العدل: جاهزون للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة عمر مروان
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ جاءت في وقت كان القضاء يعوض فيه كل التاخيرات السابقة، مشيرا إلى أن القضاء يعمل بجدية كبيرة حتي ينهي كل القضايا المتأخرة في الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أنه تم تعويض فترة الغلق بالعمل بأشهر الصيف لتعويض كل ما تم التأخير فيه وتم بدء العام القضائي الجديد دون أي تأخير، لافتا إلى أن الوزارة جاهزه للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك خطوات تكنولوجية اتخذت بحيث أنها تساعد القضاء في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أولى الخطوات التكنولوجية النظر في تجديد حبس المتهمين عن بُعد، وفي فترة التجربة لم نجد أي اعتراض من الأطراف في تطبيق تلك التكنولوجيا.

 

وأوضح أن في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد تم غلق المحاكم، وكان يتم تأجيل الدعاوي القضائية تلقائيا من غير حضور الخصوم، لافتا إلى أن الجميع في القضاء يشعر بالسعادة من تلك التطورات التكنولوجية التي تحدث في القضاء، موضحا أن هذه التكنولوجيا سوف توفر الكثير من الأموال علي الدولة في نقل المتهمين من محبسهم الي المحكمة وغير وذلك تكلفة كبيرة علي الدولة.

 


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