وزير التجارة الفرنسى يطالب تركيا بوقف تهريب السلاح إلى شمال أفريقيا

إبراهيم حسان

طالب وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، تركيا بوقف تهريب السلاح في شمال أفريقيا، والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، قائلا:"نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا".

وزير التجارة الفرنسي: على تركيا وقف تهريب السلاح في شمال افريقيا والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 21, 2020

ووفقا لقناة سكاى نيوز عربية، قال وزير التجارة الفرنسي، إن أوروبا قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول في ناغورني كاراباخ، مؤكدا أن تركيا تلعب دورا مشينا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا.

وزير التجارة الفرنسي: تركيا تلعب دورا مشينا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 21, 2020

وكانت ألمانيا طالبت أمس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية، مطالب مدعومة أيضا من الجانب الفرنسي.