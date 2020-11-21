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وزير التجارة الفرنسى يطالب تركيا بوقف تهريب السلاح إلى شمال أفريقيا

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:41 م
وزير التجارة الفرنسى يطالب تركيا بوقف تهريب السلاح إلى شمال أفريقيا أردوغان
إبراهيم حسان

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طالب وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، تركيا بوقف تهريب السلاح في شمال أفريقيا، والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، قائلا:"نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا".

 

 

ووفقا لقناة سكاى نيوز عربية، قال وزير التجارة الفرنسي، إن أوروبا قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول في ناغورني كاراباخ، مؤكدا أن تركيا تلعب دورا مشينا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا.

 

 

وكانت ألمانيا طالبت أمس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية، مطالب مدعومة أيضا من الجانب الفرنسي.


وزير التجارة الفرنسي

فرانك ريستر

تركيا

جرائم تركيا

اردوغان

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