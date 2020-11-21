وزيرة التضامن من معرض الأسر المنتجة بالمنيا: ندعم الإنتاج المحلى ونسعى للتصدير

المنيا - حسن عبد الغفار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه فى معرض الأسر المنتجة بالمنيا لنا الشرف أن نكون بين محافظتين عريقتين، المنيا ودمياط، وكذلك التعاون مع المحافظين يؤتى ثماره بشكل كبير مع الوزارة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للقائمين على معرض الأسر المنتجة، وطالبت بتقديم الدعم لهم، ووعدت بالدعم المستمر لهم حتى يتحقق لهم النجاح، ووجهت التحية للعاملين بمدينة الأثاث بدمياط، مؤكدة أن تلك المعارض تهدف إلى تشجيع المنتج المحلى.

وتابعت وزيرة التضامن، أنه يجب توجيه الدعم لهم، خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية، ولفتت إلى أن مثل تلك الصناعات والمنتجات تؤثر فى انخفاض البطالة بشكل ملحوظ ومن المفروض نعمل جاهدين على التصدير وليس التسويق المحلى فقط وأن تشجيع تلك الصناعة تدعم الإنتاج المحلى.

وقالت إن المنتجين المهنيين من أشرف المهن لأن هؤلاء يعملون بأيديهم ويجب تسويق ذلك للأجيال القادمة.

وأضافت أن لدينا حزمة من البرامج لدعم الفقراء، ولسنا وزارة فقراء بل نحن وزارة دعم الفقراء، وأن ذلك يتحقق من خلال فرص التدريب بشكل مختلف، وتوفير إقراض متناهى الصغر وإتاحة أصول إنتاجية للأسر غير القادرة على الإقراض .

وأوضحت الوزيرة أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بعمل الشراكة مع القطاع الخاص سواء محلى أو دولى وتلك الشراكات سوف تعود على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وأوصت باستخدام التكنولوجيا فى بعض المنتجات، ودراسة السوق المحلى والتبادل بين المحافظات، مطالبة بعدم المغالاة فى الأفراح وعدم زواج القاصرات وتنظيم الأسرة والزيادة السكانية .

فيما قالت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تهتم بالصناعة الوطنية، مضيفة: حضرنا هنا ليرى شعب المنيا الصناعة المحلية وخاصة صناعة الأثاث والتى تصنع بمحافظة دمياط .

وأوضحت أنه تم الاتفاق على مد معرض الاثاث والأسر المنتجة سوف يمتد 15 يوما آخرين على موعده، واضافت أن تلك المعارض سوف تجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا أفضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفة للمحافظة والصناعة عالية الجودة التى تصنع بأيدى أبناء دمياط .