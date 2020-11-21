وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة فى المنيا اليوم

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى اليوم السبت معرض الأثاث الدمياطى ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

ويأتى المعرض فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقام المعرض باستراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا فى الفترة من 21 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، ويشارك فيه 42 عارضا من صغار المنتجين والحرفيين فى صناعة الأثاث ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وقد تم اختيار العارضين بالقرعة العلنية.