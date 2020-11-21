اليوم السابع
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والد الفتاة ضحية عمود الكهرباء: أمها دخلت في غيبوبة بعد علمها بموت ابنتها

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:46 م
والد الفتاة ضحية عمود الكهرباء: أمها دخلت في غيبوبة بعد علمها بموت ابنتها الأمطار - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد رمضان حسين، والد الطفلة جنى التي توفيت نتيجة الصعق بأحد شوارع مصر الجديدة، أن عمود الكهرباء حدث به ماس كهربائي، وتسبب في "كهربة" المياه كلها، مشيرا إلى أن ابنته كانت متوجة لشراء خبز من مخبز بجوار المنزل، وتعرضت للصعق من المياه دون ان تلمس عمود الإنارة بالشارع، وقال: "عمود النور أصدر نيران من الأعلى وتسبب في كهربة المياه، وكان لابد من فصل الكهرباء عنه".

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "المنطقة كلها قدمت بلاغات منذ أسبوعين على هذا العمود بالتحديد لأن أسلاكه مكشوفة، وهناك كابل أخر سقط خلال فترة الطقس السئ، وقبل أن تتعرض ابنتي للحادث بثلث ساعة تقريبا، قام مواطنون بالإبلاغ عن أن هناك عمود مكشوف وقد يؤذي المارة مع سقوط الأمطار، ولكن لم يأتي أحد وبعدها مباشرة صعقت ابنتي وتوفيت".

 

وقال: "كنت في العمل وعرفت ما حدث لابنتي فور وصولي إلى المنزل، ووالدتها دخلت في غيبوبة واستفاقت من جديد، وأنا أنتظر تحقيقات النيابة والقضاء العادل وأنتظر أن يأخذ القانون مجراه".


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الامطار

الطقس

الطقس اليوم

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