اليوم السابع
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هل يؤدى رفع الأشياء الثقيلة إلى إصابتك بالفتاق؟

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:00 ص
هل يؤدى رفع الأشياء الثقيلة إلى إصابتك بالفتاق؟ الفتاق ـ ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كثيرًا ما نسمع أن الفتاق ظهر لأول مرة خلال فترة رفع الأشياء الثقيلة لكن من المرجح أن يكون مزيجًا من العوامل المؤثرة، والفتاق يحدث عندما يندفع أحد الأعضاء من خلال فتحة في العضلات أو الأنسجة التي تثبته في مكانه على سبيل المثال ، قد تخترق الأمعاء منطقة ضعيفة في جدار البطن، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

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وبسبب الطريقة التي يتطور بها تشريحنا خلال المرحلة الجنينية، غالبًا ما يكون هناك قدر معين من الضعف عند الولادة، عادةً في جدار البطن بالقرب من زر البطن أو الفخذ.

يصاب العديد من المرضى بالفتق في هذه المناطق، حتى بدون إجهاد لا داعي له من رفع الأشياء الثقيلة ومع ذلك ، فإن أي شيء يرفع الضغط داخل البطن- السعال أو رفع الأشياء الثقيلة أو العطس أو الضغط - يمكن أن يجهد المنطقة الضعيفة ويسبب فتقًا.

ولا يمكن للأطباء حقًا التنبؤ بالمرضى الذين سيصابون بالفتق لذلك ليس مؤكداً من أنه من المفيد تجنب النشاط البدني خوفًا من حدوث فتقا وللنشاط البدني العديد من الفوائد الصحية المثبتة لكن من المهم إيقاف أي نشاط يسبب الألم.

إذا انتهى بك الأمر إلى إجراء عملية جراحية، فهناك خيارات رائعة لإصلاح معظم الفتق السري والأربي، لا سيما عندما تكون عملية جراحية لأول مرة.

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الفتاق

اعراض الفتاق

اسباب الفتاق

حمل الاشياء الثقيلة والفتاق

مرض الفتق

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