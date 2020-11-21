هطول أمطار على محافظة جدة بالسعودية

هطلت صباح اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وعددًا من المراكز التابعة لها، كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ، حسبما ذكرت "واس"، وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطارا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول .