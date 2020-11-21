اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هطول أمطار على محافظة جدة بالسعودية

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:20 ص
هطول أمطار على محافظة جدة بالسعودية أمطار
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هطلت صباح اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وعددًا من المراكز التابعة لها، كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ، حسبما ذكرت "واس"، وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطارا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول .
 
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية ، و تستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.

 


أمطار

جدة

السعودية

طقس السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة