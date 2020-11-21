ننشر صورة الشاب ضحية الموت حرقا على يد عامل فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

حصل "اليوم السابع" على صورة الشاب الذي تعرض للحرق حيا حتى الموت، على يد عامل ألقى عليه مادة حارقة، وأشعل النار به، مما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات مادية، بأحد شوارع قرية في كرداسة.

وألقى عامل زجاجة تحتوي على مادة حارقة، على شاب يدعى "عيد" فأشعل النار به مما أسفر عن مصرعه، بعد مشادة كلامية بينهما في الشارع، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، حيث ألقى عليه زجاجة تحتوي على مادة حارقة، فأشعل النار به، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.