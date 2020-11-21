نائب محافظ قنا يستجيب لشكوى صناع الجريد بنقادة حول التخلص من مخلفات

قنا - صابر سعيد

استجاب الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لشكوي صناع حرفة الجريد عبر موقع اليوم السابع بصعوبة التخلص من مخلفات الجريد الذين يعملون به منذ عشرات السنين ويعد مصدر الدخل الوحيد ليهم.

وقال حازم عمر، في تصريح خاص لليوم السابع، إن المحافظة تهتم بالحرف التراثية وتحرص علي دعمهم وتقديم سبل الراحة لهم للحفاظ علي تلك الحرف المتواجدة في مدينة نقادة جنوب المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع رئاسة مجلس نقادة لتخصيص سيارة نظافة تجمع مخلفات الجريد الذين يجدون صعوبة في التخلص منه.

وأوضح عمر، أنه سيتم التواصل مع التضامن الاجتماعي لعرض منتجات حرفي الجريد بالمعارض بناءً علي طلبهم لتسويقه، وهو ما يحافظ علي ظهور تلك الحرف التراثية.

يذكر أن أكثر من 700 عائلة تعمل في صناعة الجريد بمنازلهم في مدينة نقادة ويعد مصدرًا للدخل وإرثا عن الآباء، واشتكي الحرفيين من صعوبة التخلص من بقايا الجريد، وكذلك طالب عددا منهم بعرض منتجاتهم بالمعارض وتسويقها أسوة بحرفة الفركة.