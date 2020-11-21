نائب محافظ بنى سويف يرأس اجتماع حملة "مناهضة العنف القائم على النوع "

بنى سويف هانى فتحى

ترأس بلال حبش ، نائب محافظ بنى سويف ، اجتماعا تنسيقياً بشأن حملة الــ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع، التي ترعاها وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وخلال الاجتماع ناقش نائب محافظ بني سويف آليات وإجراءات تنفيذ الحملة وتوزيع المهام والأدوار الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة في الحملة التي سيتم تنفيذها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبإشراف وحدة شؤون المرأة بالديوان العام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل، وتتضمن تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة مثل الحملات الإعلامية وإعداد ملصقات وعقد لقاءات وندوات لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

حضر الاجتماع شيماء كرم ، رئيس وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، وممثلو الجهات والقطاعات المشاركة في الحملة من المجلس القومي للمرأة والتربية والتعليم والصحة والتضامن والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والكنيسة والوحدات المحلية.