"مياه المنيا" تنظم ندوات توعية حول ترشيد الاستهلاك لطلاب المدارس.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية فإن إدارة التوعية بالشركة نظمت عروضا فنية وندوات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيرس كورونا المستجد كما تم توزيع كتب للتوعية.

وأضاف الشهاوى، أن هذه الفعاليات تتم بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وقد حضر هذه الفعاليات الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى باليونيسف وريمون شكرى منسق ميدانى برنامج المياه والإصحاح البيئي.



جانب من العروض الفنية



العروض الفنية



جانب من العروض الفنية