اليوم السابع
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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على العاصمة الأفغانية

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:09 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على العاصمة الأفغانية المنظمة العالمية لخريجى الازهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى بيان لها الهجوم الإرهابي، الذى وقع اليوم بالصواريخ على العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة واحد وعشرين آخرين

وقال بيان المنظمة: إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه فى كتابه قتل النفس فقال: "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق" "الإسراء: 33"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق..." رواه البخارى ومسلم.

وشددت المنظمة فى بيانها على ضرورة الاصطفاف ضد الإرهاب من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود، مؤكدة أن قتل المدنيين وترويع الآمنين ليس واردا فى تعاليم الأديان.

وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها بخالص المواساة لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

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الأزهر

الهجوم الإرهابى على أفغانستان

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