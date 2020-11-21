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منحتها ملكة إنجلترا العضوية الدائمة فى مجلس اللوردات.. من هى البارونة نعمت شفيق

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:13 م
منحتها ملكة إنجلترا العضوية الدائمة فى مجلس اللوردات.. من هى البارونة نعمت شفيق نعمت شفيق
كتب محمود راغب

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للمرة الأولى وعبر تطبيق "زووم"، شاركت البارونة الدكتورة نعمت شفيق (مينوش شفيق) -مباشرة من العاصمة البريطانية لندن- كمتحدث رئيسي في أول ندوة نقاشية افتراضية ضمن سلسلة الندوات التي تشكل المرحلة الأولى من فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي انعقدت بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال الصناعة المصريين بالخارج والداخل؛ بهدف دعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، وذلك بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التجارة والصناعة.
 

وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتورة نعمت شفيق، كما يلى: 

 
- تُعرف في بريطانيا باسم "مينوش شفيق"
 
- منحتها ملكة إنجلترا العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني وعليه حازت على لقب "بارونة"
 
- شغلت منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي IMF
 
- تولت أيضًا منصب نائب البنك الدولي وكانت الأصغر سنًا وسط من شغلوا هذا المنصب
 
- تتولى الآن إدارة كلية الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، وهي من أكبر الكليات الإنجليزية المتخصصة في مجال التعليم والبحث العلمي فيما يتعلق بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن أن الكلية عضو بالاتحاد الفيدرالي لجامعات لندن
 
- هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي قد عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية
 
نعمت شفيق
نعمت شفيق

 


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