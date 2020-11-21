مقترح بإنشاء بنك خاص بالسياحة على غرار "التنمية الصناعية"

كتب محمد أسعد

اقترح الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن السياحة عبر تاريخها تتأثر بأي أزمات تحدث ولكنها سرعان ما تعود سريعا وتتعافى إذا قامت الدولة بمساندتها ودعمها.

وأشارفى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن جميع الدول تهتم بالسياحة وتساندها في أزماتها، فنجد مثلا في دولة مثل فرنسا رغم الأزمات والاضطرابات التي حدثت مؤخرا وجدنا السياحة تعود سريعا وتحقق نموا كبيرا في الدخل القومي الفرنسي .

وأكد أن مصر تبذل جهودا كبيرة في مساندة السياحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا من خلال عدد من الإجراءات المهمة ومنها مبادرات التمويل السياحي بفائدة بسيطة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى قطاع السياحة ولكن للاسف العاملين بالسياحة مازالوا يواجهون صعوبات كبيرة في الاقتراض من البنوك نتيجة للاشتراطات الصعبة التي تضعها البنوك.

واقترح د. عاطف عبد اللطيف بأن يتم إنشاء بنك خاص بالسياحة وتمويل القطاع السياحي يحمل مسمى بنك «التنمية السياحية» على غرار بنوك التنمية الصناعية وتنمية والصادرات وبنك التنمية والائتمان الزراعي يكون دوره تمويل القطاع السياحي .

وأوضح د. عاطف أن فكرة انشاء بنك التنمية السياحية ستكون مهمة لان تمويل القطاع السياحي ذو طبيعة خاصة ويحتاج الى متخصصين من العاملين وعلى دراية بنشاط القطاع السياحي، مشيرا إلى أن مخصصات البنك من الممكن ان يشارك فيها رجال أعمال ومستثمرين بالقطاع السياحي على غرار البنوك الخاصة وبالتعاون مع الدولة والبنك المركزي في توفير أموال للإقراض بالبنك .

ونوه إلى أنه إذا كان هناك بنك للتنمية السياحية في الوقت الحالي كان سيتم ادخال مبادرات تمويل السياحة من خلاله وسيكون له دور في منح مزيد من الاقتراض للقطاع السياحي لانهم ادري باحتياجاته وطبيعة عمله وسيكون له دور في تمويل العاملين بالقطاع السياحي وتوفير القروض لهم خاصة ان أغلب البنوك لا تتعامل مع الموظفين بالقطاع السياحي لأنهم ضمن قائمة الإقراض مرتفع المخاطر وكذلك يكون له دور في توفير عروض رحلات سياحية بالتقسيط للعاملين بالتنسيق مع شركاتهم والعاملين بالدولة بشكل عام وإقراض المراكب والفنادق السياحية والنقل السياحي والطيران.

وأضاف عاطف عبد اللطيف أنه يمكن لبنك التنمية السياحية مساندة المشروعات الصناعية المرتبطة بالقطاع السياحي مثل صناعة الخزف والبازارات وكذلك مساندة وتمويل طيران الشارتر ويكون نواه لتأسيس شركة للطيران الشارتر.

وذكر د. عاطف عبد اللطيف أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت وهو عنصر مهم جدا في دخل الموازنة العامة للدولة في مصر ويحقق المليارات من الدولارات سنويا في ظروفه الطبيعية ويوفر أكثر من 14 مليون فرصة عمل ويخدم أكثر من 70 صناعة ويستحق الاهتمام به ومساندته.