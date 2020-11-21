مرضى الربو أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة.. كيف تحمى نفسك؟

كتبت فاطمة خليل

أكد الخبراء والعلماء أن موسم الأنفلونزا من المواسم التي قد تحمل خطورة وقلقا بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض الربو، حتى في الحالات الخفيفة، حيث إن مرضى الربو هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك".

قال أخصائي أمراض الرئة نيروشان ثيروتشيلفام أنك إذا كنت مصابًا بالربو، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل مسبباتك وكيفية تجنبها والمحفزات هي الأشياء التي تؤدي إلى اشتعال الربو ، وتشمل:

-دخان السجائر.

-كيماويات التنظيف.

-عث الغبار.

-ممارسه الرياضة.

-وبر الحيوانات الأليفة.

-التلوث.

لكن التهابات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا من مسببات الربو الرئيسية أيضًا عدوى الجهاز التنفسي، سواء كانت نزلة برد أو أنفلونزا ، تسبب الالتهاب والربو حالة التهابية. يقدمون معًا هجومًا التهابيًا يمكن أن يتسبب في:

-ضيق في التنفس.

-زيادة المخاط والبلغم.

-السعال.

-الصفير.

-ضيق الصدر

أساليب الوقاية من الإنفلونزا



اتخذ خطوات لتقليل فرصتك في الإصابة بالأنفلونزا. احمِ نفسك بهذه الطرق المجربة:

-لقاح الأنفلونزا: يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الأنفلونزا كل عام. يقلل اللقاح من خطر دخول المستشفى والموت بسبب الأنفلونزا. إنه ضروري إذا كنت مصابًا بالربو.

-اغسل يديك: اغسل يديك بالماء والصابون قبل تناول الطعام أو تحضيره. اغسلهم بعد الذهاب إلى الحمام. اغسلها بعد لمس الأسطح المشتركة مثل مقابض الأبواب أو أجهزة الصراف الآلي.

-معقم اليدين: عندما لا تتمكن من الوصول إلى الحوض ، استخدم معقم اليدين. احتفظ ببعضها في جيبك أو محفظتك في جميع الأوقات.

-لقاح المكورات الرئوية: اسأل طبيبك عما إذا كنت على دراية بهذا اللقاح. يقي من الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية ، وهو أحد مضاعفات الإنفلونزا التي تهدد الحياة.

-تجنب الازدحام: تجنب المتاجر المزدحمة أو التجمعات الكبيرة قدر الإمكان. يمكن أن يعني الكثير من الناس الكثير من الفرص للإصابة بحشرة مثل الأنفلونزا.

-يمكن أن تكون مضاعفات الأنفلونزا خطيرة ، ولكن لا داعي للذعر. اتخذ خطوات لحماية نفسك والبقاء في مواجهة الربو.