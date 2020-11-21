اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محمد شاكر يؤكد تعزير مشروعات الربط الكهربائي وتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:14 م
محمد شاكر يؤكد تعزير مشروعات الربط الكهربائي وتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول تشمل كلا من الأردن، ليبيا، السودان، قبرص، اليونان. وأشار " شاكر" خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، اليوم السبت، بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، إلى أن مشروعات الربط الكهربائى تهدف فى المقام الأول إلى تحويل مصر إلى محور عالمى للطاقة من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا واسيا، بجانب تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتوفير الكثير من فرص العمل من تلك المشروعات. 
 
وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
 
 

مشروعات الربط الكهربائى

وزير الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة