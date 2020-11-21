محكمة في بنما تأمر بإجراء محاكمة جديدة لرئيس سابق بتهمة التجسس

رويترز

قال المدعي العام في بنما يوم الجمعة إن محكمة أمرت بإجراء محاكمة جديدة للرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي في قضية اتهم فيه بتجسسه على ساسة وزعماء نقابيين وصحفيين خلال رئاسته للبلاد من عام 2009 حتى عام2014 .

وألغت محكمة الاستئناف حكما ببراءة مارتينيلي عام 2019 ، لكنها لم تحدد موعدا للمحاكمة الجديدة.

وأشار المدعي ريكورتي جونزاليس إلى ما وصفه بأنه "تقييم غير صحيح لكثير من الأدلة" التي قدمت في المحاكمة السابقة.

ووجهت للرئيس السابق الذي سعى لعودته للساحة السياسية عام 2019 اتهامات بإصدار أمر بمراقبة اتصالات نحو 150 شخصا دون إذن قضائي.

وأكد مارتينيلي براءته واتهم خليفته وحليفه السابق خوان كارلوس فاريلا بالتآمر ضده.