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محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب من دفع 8 ملايين جنيه ضرائب.. اليوم

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:00 ص
محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب من دفع 8 ملايين جنيه ضرائب.. اليوم إبراهيم نافع - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تواصل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، نظر محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبى، اليوم السبت، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد بهى الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق وكريم عثمان، وأمانة سر محمد صبحي.

 

وتأتى المحاكمة بسبب عدم تقديم شهادة للمحكمة تفيد وفاة المتهم، وقيامه بالتهرب الضريبى بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام.

 

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية"، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

 


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