محافظ دمياط: استلام 18 سيارة محملة بالسلع والملابس من صندوق تحيا مصر

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وانطلاقا من الدور العام الذى يقوم به صندوق تحيا مصر لتكثيف برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تم اليوم استلام 18 سيارة محملة بالمواد الغذائية والملابس والبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بدمياط، فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي وكراسى الكلى المُعلن عنها مسبقا، حيث جاء ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها الصندوق بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية رئيس الجمهورية.

وجاءت فعاليات استلام هذه القافلة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ودنيا أبو شاهين منسق صندوق تحيا مصر وأميرة مؤمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الدفاع.

وأوضحت المحافظ، أن هذه السيارات تضمنت 23600 شنطة مجمدات "دواجن" و 2700 شنطة وجبات تم تجهيزهم من خلال بنك الطعام المصرى بالإضافة إلى 20000 كرتونة مواد غذائية تضم " 5كيلو أرز و2 كيلو سكر و350 جرام سمن، 700 ملى زيت و 100جرام شاى، 1.5 كيلو مكرونة و 500 جرام فول"، بالإضافة أيضاً إلى 1000كرتونة بطاطس وذلك ضمن مبادرة " بالهنا والشفا"، فضلا عن 2000 كرتونة ملابس فى إطار مبادرة "دكان الفرحة" وأيضاً 13ماكينة غسيل كلوى و 25كرسى كلى لدعم مستشفيات المحافظة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامها بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.