محافظ المنوفية يعلن صرف 450 ألف جنيه إعانات مالية لحالات إنسانية وذوى همم

المنوفية - محمود شاكر

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه بالحالات الإنسانية وذوى الهمم اليوم بتوجيه رسالة لهم مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً لإستقبال المواطنين معرباً عن سعادته لتواجده بين تلك النماذج المشرفة قائلاً :" شرف ليا مقابلتكم ومكتبى مفتوح للجميع وتحت أمركم في أى وقت".

كما رحب المحافظ برجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى مقدماً الشكر على دعمهم الكامل والمساهمة الفعالة فى حل مشاكل المواطنين والوقوف بجانب الجهاز التنفيذى للمحافظة والتأكيد على تفعيل دور المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم بالديوان العام بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتيرالعام وعدد من رجال الأعمال ومدير مديرية التضامن الإجتماعى وعدد من مديرى الجمعيات المشاركة.

أشار محافظ المنوفية إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن مبادرة المحافظة لتنظيم عدة لقاءات متتالية لتقديم الدعم ومد يد العون للحالات الأكثر إحتياجاً، مضيفاً أنه تم مقابلة ما يزيد عن (60) حالة وصرف ما يقرب من 450 ألف جنيه كدعم لتلك الأسر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين لضمان تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وقد بدأ محافظ المنوفية اللقاء بالتوجيه لإعداد خطاب لوزيرة الصحة للتنسيق بشأن إتخاذ اللازم نحو حالة طفلة من ميت خاقان مركز شبين الكوم تعانى من إعاقة كاملة من الدرجة الأولى وليس لها تأمين صحى ولا بطاقة كشف ذوى الهمم ، كما أمر المحافظ بصرف كرسى كهربائى لها لمساعدتها ، فضلاً عن توجيه خطاب لمحافظ البحر الأحمر لندب والدها مبدئيا والذى يعمل بمجلس مدينة حلايب وشلاتين لحين إتمام اجراءات نقله للمحافظة مراعاة لظروفه الأسرية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعى بعمل معاينة لمنزل أحد الحالات من عزبة ناصف بكفر داوود وإعداد تقرير خلال الأسبوع الحالى للنظر فى أمره، كما قرر المحافظ إعفاء مواطنة بناحية أشمون من إيجار محل لمدة عامين مراعاة لظروف وفاة رب الأسرة وتعول 4 أطفال.

فيما وجه بالتنسيق الكامل مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل لمواطنة من ذوى الهمم وحاصلة على بكالريوس تجارة شعبة إدارة أعمال لرغبتها فى العمل وتحقيق ذاتها رغم إعاقتها.

كما وجه المحافظ التنسيق مع أحد الجمعيات الخيرية لمساعدة أحد الحالات تعانى من ضعف شديد بالسمع وعدم الكلام وتحتاج لعملية زرع القوقعة السمعية فضلاً عن صرف إعانة مالية عاجلة لها، وكذا توفير أطراف صناعية لأحد الشباب من ناحية كفر السنابسة مركز منوف يعانى من بتر بالساق نتيجة حادث تصادم قطار وتم صرف إعانة مالية له وكرسى كهرباء لمساعدته على الحركة بشكل أفضل.

كما تم خلال الإجتماع الإستجابة الفورية لإستغاثة أحد المواطنين من كفرفيشا بمنوف يعانى من إعاقة حركية ويعول أطفال بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه أى مصدر دخل وعلى الفور تم صرف إعانة مالية له ووجه المحافظ القوى العاملة بسرعة توفير فرصة عمل مناسبة له.

وتم صرف مساعدات مالية للحالات الإنسانية وذوى الهمم بلغت قيمتها ما يقرب من 450 ألف جنيه بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال بالمحافظة ، وأشار محافظ المنوفية أن العمل بكافة القطاعات الخدمية يسير وفق خطط مدورسة ومنظمة وبمعدلات سريعة على أرض الواقع.