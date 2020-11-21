محافظ القليوبية يشدد على سرعة إنهاء أعمال الصيانة بكوبري كفر الجزار ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، اعمال الصيانة الخاصة بكوبري كفر الجزار والتى تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وإدارة مرور القليوبية، والمهندس المشرف من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وبدأت أعمال الصيانة مع منتصف ليل أمس الجمعة حيث سيتم إزالة المطبات الموجودة في أول الكوبري من الاتجاهين من ناحية كفر الجزار وبطا والتي كانت تسبب تكدس وزحام مروري داخل الكوبري، بالإضافة إلى علاج الفواصل الحديدية وعمل رصيف في منتصف الكوبري لمنع دوران السيارات من داخل الكوبري والتي كانت تسبب في الازدحام المروري، وكذلك كشط وإعادة رصف الكوبري.

ووجه الهجان، بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة للكوبري في الموعد المحدد وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر غلق الكوبري بشكل كلي اعتبارا من مساء الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 ولكن الكوبري سيكون متاح للمشاه خلال فترة الغلق

وجدير بالذكر أنه سبق أن وجه المحافظ بالتنسيق مع العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من والى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من اعمال صيانة كوبري كفر الجزار مع التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات ارشادية للمواطنين.

تفقد اعمال التطوير بالكوبرى



خلال أعمال التطوير



متابعة العمل بالكوبرى