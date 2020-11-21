محافظ القليوبية يدشن مبادرة "نتشارك..علشان بكرة" بمشاركة صندوق تحيا مصر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أكبر قافلة إنسانية لدعم جميع الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق التام مع صندوق تحيا مصر تحت عنوان "نتشارك..علشان بكرة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الأجتماعية، والتنمية الأقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وجائت المبادرة بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال سوسة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام اتحاد شباب الجامعات، ومجدى حسن مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ونور هزاع منسق صندوق تحيا مصر بالقليوبية، وعدد من ممثلي الجمعيات المشاركة.

وأشار محافظ القليوبية، عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي (الجمعية الشرعية- جمعية رسالة- جمعية قبس من نور- الهيئة القبطية الانجيلية- بنك الطعام المصري) وستقوم تلك الجمعيات بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بقرى المحافظة التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وأوضح، أنه تم وصول 9 شاحنات تحتوى على 18500 شنطة مجمدات لحوم ودواجن، و2000 كرتونة مواد غذائية، و9900 وجبة ساخنة، سيتم توزيعها بمعرفة بنك الطعام المصري، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام يتم توزيعهم على الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

كما تتضمن القوافل 32 جهاز غسيل كلوى، و7 كراسي لمرضى الغسيل الكلوي سيتم تسليمهم لمديرية الصحة من قبل مديرية التضامن لتوزيعهم حسب الحاجه بالمستشفيات الحكومية وذلك تنفيذا لمبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية.

الكراتين الغذائية بالمبادرة



بدء توزيع الكراتين



تدشين القافلة الإنسانية بالقليوبية



تدشين القافلة بالقليوبية



خلال تدشين القافلة الإنسانية بالقليوبية



كراسى الغسيل الكلوى



كرتونة بالهنا والشفا



ماكينات الغسيل الكلوى



محافظ القليوبية مع الشباب