محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه بطريق أبو حماد / الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه بطريق أبو حماد / الزقازيق ، ليصدر المحافظ أوامره لرجال المرور باستيقافهما وسحب رخصتي القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين, مؤكدا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن ويمثل انتهاكا لقانون المرور لما يسببه من وقوع حوادث تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء.

وأبدى المحافظ استياءه الشديد من سلوك بعض السائقين أو أصحاب السيارات من عدم التزامهم بقواعد المرور المنظمة لحركة السير على الطريق مناشداً الجميع باحترام القانون وتغيير السلوكيات للأفضل لضمان سلامة وأمن المواطنين.

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين حفاظاً علي سلامة الجميع.