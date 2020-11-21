محافظ الشرقية يتفقد مشروع ردم وتغطية ترعة الرملية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مشروع ردم وتغطية ترعة الرملية بطول 1 كم وعرض 20 متر والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و 500 ألف جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط إمتداد طريق السلام / شيبة وصولاً لموقف المنصورة بمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن المحور المرورى الجديد والموازى لطريق الغشام سيساهم وبشكل كبير فى فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق ويعمل على تسهيل حركة الربط بين مدينة الزقازيق ومحافظة الدقهلية مشيراً إلى أن أعمال الرصف ستتم بمعرفة جهاز تعمير سيناء وتشمل تنفيذ حارتين مروريتين ذهاباً وإياباً وزرع أعمدة إنارة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية على الطريق .

كلف المحافظ المهندسة سلوى سامى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لإعداد تصور هندسى لربط الطريق الدائرى بمحور ترعة الرملية المرورى الجديد لربط محافظة الشرقية بمحافظات القليوبية والقاهرة والدقهلية، مؤكداً على ضرورة تذليل أى عقبات قد تعترض أعمال تنفيذ المحور المرورى الجديد والذى سيقلل من وقت وجهد المسافرين.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.