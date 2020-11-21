محافظ الإسكندرية: جاهزون لاستقبال أي أسرة متضررة من الأمطار.. وغدا عودة الدراسة

ماجد تمراز

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتواجد في عزبة المطار ويمر على عدة مناطق أخرى تضررت من سقوط الأمطار، مشيرا إلى أنه يمر يوميا على المناطق العشوائية التي شهدت تضررا كبيرا من هطول الأمطار، وقال: "من الطبيعي وجود حالة تضرر بسبب هطول كميات كبيرة جدا من الأمطار وأكثر من السنوات الماضية، وهناك العديد من المناطق العشوائية التي تضررت من هطول كميات كبيرة للغاية من المطر، ونحاول معالجة ذلك بسيارات شفط المياه".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "لدينا سقوط منزل في كرموز واتسبب في 5 إصابات وحالة وفاة واحدة، وفي منطقة الجمرك أدى سقوط سقف إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة حالة واحدة، وأنا منذ 48 ساعة في الشارع أتابع كل الأضرار وأشرف على عمليات شفط الأمطار، ولجأنا للقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية لإرسال معدات لمساعدتنا، وهو ما ساعدنا للوصول لحالة سيولة مرورية كاملة بالشوارع الرئيسية".

وقال: "كميات الأمطار التي هطلت هذا العام 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية للمحافظة، وأجريت اتصالات هاتفيا برئيس مجلس الوزراء وطلب مني عقد جلسة معه لمناقشة إيجاد طرق عاجلة لحل أزمة القدرة الاستيعابية لأمطار، وتطوير شبكات الصرف الصحي تتطلب مبالغ من 13 إلى 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكسير كافة شوارع الإسكندرية، وهو أمر صعب لذلك لابد من وجود دراسة محددة يقوم بها المختصين ويتم تحديد الشوارع".

وتابع: "جاهزين بدور إيواء بمحافظة الإسكندرية، والجمعيات الخيرية لديها دور إيواء، وبالتحديد الجمعية الشرعية، وجاهزين لاستقبال أي أسرة متضررة، ووزيرة التضامن الاجتماعي أكدت لي أن الوزارة جاهزة لاستقبال أي عدد من الأسر المتضررة، ويمكن استضافة أي أسرة في أحد مساكن المحافظة لمدة شهر أو شهرين لحين توفر مسكن لهم".