محافظ الإسكندرية: تجهيز 10 مدارس لاستقبال متضررى موجة الطقس السيئ

كتب-أحمد صلاح العزب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقار الإسكندرية المائل الكائن بمنطقة كرموز، هو عقار مخالف، وصدر له قرار إزالة، مشيرًا إلى أنه مائل منذ فترة ولكن في الأسبوع الأخير زاد الميل، مشيرًا إلى أنه سيتم القبض على صاحب العقار، وأنه تم تجهيز 10 مدارس لاستقبال أى أسرة متضررة من موجة الطقس السيئ، أو من سكان هذا العقار المائل ومن المستحيل أن يعود السكان إلى هذا العقار.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، أن الأمطار التي سقطت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة كانت حوالى 10 أضعاف القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي والمرافق، مشيرًا إلى أن عدد من العقارات في منطقتي كرموز والجمرك عقارات متهالكة و"بايشه"، مشيرًا إلى أنه تم توفير دور إيواء للمواطنين المتضررين من موجة الطقس السيئ.

وتابع: تم الاستعانة بعدد من سيارات الصرف من المحافظات المجاورة والقوات المسلحة لمواجهة انتشار مياه الأمطار، ورئيس الوزراء يقوم بالتواصل معى كل ساعتين لمتابعة الأوضاع، ودعيت لاجتماع طارئ لمتابعة الوضع في المحافظة.