محافظ أسيوط يبحث مع وفد "السكة الحديد" استكمال خطة تطوير المزلقانات

أسيوط – فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد هيئة السكة الحديد لبحث سبل تطوير بعض المزلقانات ضمن خطة الهيئة لتطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات الأمان والسلامة لمسير القطارات من ناحية وسلامة العابرين من ناحية أخرى.

حضر اللقاء اللواء حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة والمهندس مجدى عبد المنعم نائب رئيس هيئة السكة الحديد والدكتور احمد محمود فراج استشارى السكة الحديد والمهندس شعبان محمود وكيل وزارة هيئة السكة الحديد بأسيوط والمهندس صلاح أبو المعاطى مدير عام البنية الاساسية للسكة الحديد والمهندس محمد مصطفى استشارى السكة الحديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط .

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة النقل وهيئة السكة الحديد فى تطوير ورفع كفاءة مزلقانات السكة الحديد بالمنطقة الوسطى والتى تشمل 7 مزلقانات سيتم تطويرها منها مزلقان ديروط والذى سيجرى له تطوير شامل وعمل ازدواج له وفقا لاعلى معايير الأمان، مما يحقق سيولة فى الدخول والخروج حيث تم إعادة التخطيط وإنشاء حارتين (ذهاب وعودة) وجزيرة وسطى وإنشاء علامات إرشادية وكشك خاص لعامل المزلقان مجهز بدورة مياه ليراقب فيه الحركة بحيث يغلق المزلقان مع حركة القطارات عن طريق بوابات إلكترونية لتقليل تدخل العامل البشري في مسير القطارات وسلامة وأمان عبور المركبات بالمزلقان وكذلك سلامة مسير القطار بهدف من تطوير المزلقانات زيادة معدلات أمان مسير القطارات ما يقلل نسب الحوادث.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لخطة الوزارة فى تطوير المزلقانات ورفع كفاءتها وتذليل كافة العقبات من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية مشددا على ضرورة مراعاة شروط السلامة للمزلقانات على مستوى المحافظة لتأمين مرور المواطنين والسيارات من المزلقانات بما يتناسب مع الكثافة المرورية وتجنباً للحوادث فى إطار خطة الهيئة لتطوير المزلقانات وتسهيل مرور المواطنين ، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لبحث سبل تذليل العقبات لاستكمال أعمال تطوير مزلقان ديروط ووضع حلول عاجلة لنهو تلك الاعمال فى توقيتاتها المحددة بالتنسيق مع مسئولى هيئة السكة الحديد .



اجتماع المحافظ مع مسئولى هيئة السكة الحديد



اجتماع المحافظ مع مسئولى هيئة السكة الحديد