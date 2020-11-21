محافظ أسيوط: وضع حلول عاجلة لمشكلة الزحام ببعض مواقف السيارات.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاً لبحث سبل تطوير مواقف المحافظة وحل مشكلة الزحام ببعض المواقف أوقات الذروة وتسهيل حركة نقل الركاب من المواقف الإقليمية بنزلة عبد اللاه والأزهر إلى المراكز المختلفة وتنظيم حركة خطوط السير، جاء ذلك بحضور صلاح عامر مدير ادارة المواقف بالمحافظة ووليد عابدين نائب مدير المواقف ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء .

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – خطة المحافظة لتطوير جميع مواقف السرفيس ومواقف نقل الركاب على مستوى جميع المراكز لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام، واستمع المحافظ إلى شرح عن أهمية نفق وكوبرى المشاة الجارى إنشاؤه تسهيلا للمواطنين فى الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد بنزلة عبد اللاه والمعلمين .

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التشديد على مسئولى المواقف بضرورة تحقيق السيولة المرورية بالمواقف وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة إلى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم فى أوقات الذروة، وذلك بناء على توصية لقاء المحافظ الدورى بشباب المحافظة لاستعراض المشكلات وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة القيادات التنفيذية، لافتا إلى أن مدينة أسيوط بها 3 مواقف رئيسية وهى موقف نزلة عبداللاه الذى يخدم قرى ومراكز جنوب المحافظة وموقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات وتم استحداث خطوط سير جديدة لسيارات سرفيس تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا.