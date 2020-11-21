لقاح صينى خامس محتمل يدخل المرحلة الثالثة من التجارب

كتبت إيناس البنا

تتطلع شركة Anhui Zhifei Longcom Biopharm Pharmaceutical الصينية لتجنيد 29ألف شخص للاختبارات النهائية، والتي سيبدأ أولها هذا الشهرفي أوزبكستان

قالت الشركة المصنعة وفقا لتقريرالجريدة الصينية " SCMP" إن لقاح خامس صيني لفيروس كورونا مرشح لدخول المرحلة النهائية من الاختبار، حيث أعلن باحثين عن مراجعة نتائج المرحلة 3 التجريبية.

قالت شركة Anhui Zhifei Longcom Biopharm Pharmaceutical ، إنها تخطط لتجنيد 29 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18عامًا أو أكثرلإجراء تجارب المرحلة الثالثة من لقاح الوحدة الفرعية المؤتلف، وأضافت أن أولى الاختبارات ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر في أوزبكستان ، تليها إندونيسيا وباكستان والإكوادور.



اللقاح الصينى

تأتي هذه الأخبارفي الوقت الذي بدأت فيه مجموعة China National Biotec Group المملوكة للدولة (CNBG) أمس الجمعة في مراجعة بيانات المرحلة 3 التجريبية للقاحين المعطلين

قال البروفيسور يان جينغهوا من معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم ، والذي طور فريقه اللقاح، في مؤتمرصناعي، إن التجارب المبكرة أظهرت أن المنتج آمن وقادر على إنتاج مستويات عالية من الأجسام المضادة.

في حين أن نتائج تجارب المرحلة الثانية ، التي انتهت في نهاية أكتوبر، لم تُنشر بعد ، قال يان إن بيانات السلامة كانت "ممتازة" وأن 97 % من المشاركين في التجربة طوروا مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة ، وهو مؤشر على المناعة، مضيفا أن مستوى الأجسام المضادة في الأشخاص الخاضعين للاختبار كان ضعف ما تم العثور عليه في عينة من 89 شخصًا تعافوا من كورونا.

المنتج هو أول لقاح وحدة فرعية مؤتلف في الصين يدخل المرحلة الثالثة من التجارب



ووفقا للباحثين، يحتوي اللقاح على البروتين ، لذا فهو لا يتطلب منشأة إنتاج ذات مستوى أمان حيوي مرتفع، وستكون عملية الإنتاج آمنة للغاية، مما يضمن الوصول إلى اللقاح، وكانت هذه التكنولوجيا تستخدم في السابق في تطوير لقاحات ضد التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري والإنفلونزا.

وفي حديثه على هامش المؤتمر، قال يانغ من شركة سينوفارم إن CNBG كانت تتوقع مراجعة البيانات من تجارب المرحلة الثالثة للقاحات Covid-19 يوم الجمعة، بعد أن خضعت اللقاحات المعطلة التي طورتها شركة CNBG المملوكة للدولة لتجارب المرحلة النهائية في 10 دول خارج الصين ، بدأ أولها في يونيو.

وتأتي الأخبار من CNBG بعد أن قالت شركة BioNTech الألمانية وشركة Pfizer الأمريكية يوم الأربعاء إن لقاحهما المشترك قد حقق فعالية بنسبة 95 % في التحليل النهائي للتجربة السريرية العالمية.

قبل يومين، قالت شركة مودرنا الأمريكية إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من فيروس كورونا بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متأخرة.

قال تشونغ نانشان، أحد كبار خبراء أمراض الجهاز التنفسي في الصين، في المؤتمر الذي حضره يانغ إنه واثق من أن اللقاحات الصينية سيكون لها معدلات فعالية جيدة.