اليوم السابع
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قطع المياه عن العمرانية الشرقية بالجيزة لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:13 م
قطع المياه عن العمرانية الشرقية بالجيزة لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد.. صور إزالة تجمعات المياه
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار وإزاله أى بؤر وتجمعات لعدم اعاقة حركة المارة والسيارات ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى لشفط اى بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة اضافة الى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط اى آثار للمياه بمحيط المدارس او بداخلها .

 

وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أى آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .

 

وأكد راشد على استقبال أى بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء او سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفورى والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

 

وفى نفس الاطار تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجبزة بقطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500مم الخاص بمحطه العمرانية للصرف وجارى الآن أعمال الإصلاح لعوده الخدمة بأسرع وقت ممكن حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الاعمال واعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع مشيرا ان شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات مياه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع كما يمكن طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125من تليفون أرضى.

 

 
 
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الجيزة

الامطار

مياه الشرب

العمرانية

اخبار مصر

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