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فلسطين تسجل 1486 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:58 م
فلسطين تسجل 1486 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة كورونا - أرشيف
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، ‬‬تسجيل 1486‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 891 إصابة.
 
وأضافت أن 51 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 9 على أجهزة التنفس الصناعي".
 
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 82775 إصابة تعافى منها 70512 وتوفي 699.

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كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

الصحة الفلسطينية

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