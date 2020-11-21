فريق "بايدن" يطلب تبرعات لدعم عملية "انتقال السلطة"‏

كتبت: نهال أبو السعود

قام فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بجمع التبرعات لعملياته الانتقالية لأن إدارة الخدمات العامة لم تؤكد بعد أن بايدن هو الفائز في الانتخابات - وهي خطوة ستفتح ملايين الدولارات من الأموال الفيدرالية للعمل الانتقالي للرئيس المنتخب.

ومن جانبه قال الرئيس المنتخب إن فريقه لم يستبعد الخيارات القانونية لكنه قال إن خوض معركة قانونية قد لا يؤدي إلى تسريع عملية الانتقال الرسمية بشكل كبير، ووفقا لشبكة سي ان ان، أرسل فريق بايدن الانتقالي نداءً لجمع التبرعات على مستوى القاعدة الشعبية إلى قائمة المؤيدين عبر البريد الإلكتروني، وورد فيه "بدون التأكد ، نحتاج إلى تمويل الانتقال بأنفسنا ، ولهذا السبب نتواصل معك اليوم".

ويعتبر التمويل الانتقالي الذي خصصه الكونجرس هو أحد الموارد الرئيسية العديدة التي لا يستطيع فريق بايدن الانتقالي الاستفادة منها دون التأكد. تسمح الأموال للإدارة القادمة بتمويل جهودها الانتقالية ، بما في ذلك الدفع لموظفيها وفرق مراجعة الوكالات.

شن بايدن ومستشاروه حملة ضغط جماهيري للاعتراف رسميًا بنتائج الانتخابات والسماح ببدء التخطيط الكامل للانتقال ، بما في ذلك الوصول إلى ملخصات المخابرات السرية والتنسيق بشأن توزيع لقاح قادم.

وقال مصدر مطلع على جهود جمع التبرعات، إن الفريق الانتقالي بدأ جهوده الخاصة لجمع التبرعات في يونيو وجمع أكثر من عشرة ملايين دولار لهذه العملية حتى الآن. لكن البريد الإلكتروني المرسل يوم الجمعة يمثل مرحلة جديدة في عملية جمع التبرعات للفريق حيث يتجه الآن إلى المانحين الأساسيين في دفعهم.

وجاء في الرسالة الإلكترونية لجمع التبرعات "أنصار القاعدة الشعبية مثلك جعلوا رئاسة جو بايدن ممكنة". "والآن نحن نعتمد عليك مرة أخرى لتزويدنا بالطاقة خلال هذه اللحظة الحرجة."

قال ثلاثة من الديمقراطيين إنهم تلقوا مؤخرًا طلبات لجمع المزيد من الأموال لعملية الانتقال حيث توقف تأكيد وكالة الأمن العام. الحد الأقصى للمساهمة في الانتقال هو 5000 دولار ، وهو أقل بكثير من حدود التبرع البالغة 360600 دولار لصندوق بايدن فيكتوري في الانتخابات العامة.