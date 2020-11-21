فرار ما يزيد على 60 فردًا من أحد سجون لبنان

رويترز

قالت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن ما يزيد على 60 سجينا فروا من أحد السجون اللبنانية، اليوم السبت، وإن خمسة منهم لقوا حتفهم عندما اصطدمت سيارتهم بشجرة أثناء ملاحقتهم.

وأضافت الوكالة أن السجناء فروا من سجن بعبدا فجر اليوم بعد أن حطموا أبواب الزنازين، مضيفة أن قوات الأمن طوقت المناطق المحيطة.

وقالت قوات الأمن لرويترز، إن نحو 69 سجينا فروا وإنها ألقت القبض على ثمانية. وأضافت أن خمسة من السجناء لقوا حتفهم بعد اصطدام سيارة استولوا عليها بشجرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السلطات فتحت تحقيقا في واقعة الهروب.

وفي أبريل، قالت منظمة العفو الدولية إن أعمال شغب جرت داخل سجون لبنانية وإن أهالي للسجناء نظموا اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19 في السجون المكتظة.

وأضافت المنظمة أنه بينما اتخذت الحكومة اللبنانية عدة إجراءات، منها الإفراج عن بعض السجناء، فإنه ينبغي على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد عقوبتهم والإسراع بمراجعة حالات المحتجزين قبل محاكمتهم.