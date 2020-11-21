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غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الإحترازية ببنها فى القليوبية

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:23 م
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الإحترازية ببنها فى القليوبية غلق قاعة أفراح - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر علي عبد الستار رئيس مدينة ومركز بنها بالقليوبية، غلق قاعة أفراح بقرية شبلنجة التابعة للمركز، عقب مخالفتها للإجراءات الإحترازية وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعى الذى أعلنته الدولة للوقاية من هذا الفيروس.

وقال علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، إنه تلقي بلاغا من الأهالي بوجود فرح داخل أحد القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح مخالفا للإجراءات الإحترازية، وتبين أن القاعة ليس من القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها، وأنه لا توجد بها التهوية الجيدة التى يسمح لها بإقامة مثل هذه المناسبات.

وعلي الفور تم فض الفرح وإخلاء القاعة من المعازيم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع القاعة، وتحرير محضر لمديرها المسئول وأخذ تعهد بعدم فتحها مرة أخري، مشيرا إلى أنه سيتم سحب ترخيص القاعة في حالة تكرار المخالفة.


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قاعة افراح مخالفة

الاجراءات الوقائية من كورونا

فيروس كورونا

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