غدا.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

وكشف مركز علميات محافطة البحر الأحمر عن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي بها وهي عمارات الجيش بالاحياء، و محطه الصرف الصحى ، ومحطه خزان المياه بالمنطقه وذلك يوم الاحد ،وذلك من الساعة 9صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيارالكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.