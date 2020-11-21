عامل يقتل عجوزا انتقده لعدم ارتدائه الكمامة في روسيا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

تعرض أحد ركاب حافلة للطعن حتى الموت فى مقاطعة لينينجراد شمال غربي روسيا، بعد لحظات من توبيخه زوجين رفضا ارتداء كمامات للوجه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تعتبر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء وتفرض في العديد من البلاد عند ركوب وسائل المواصلات.

وأظهرت كاميرات المراقبة أندريه خابورسكي، البالغ من العمر 53 عامًا، وهو ينهض من مقعده لانتقاد الزوجين، مما أثار جدلاً، حيث كان الجانى من أصحاب السوابق، وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.



جريمة قتل بسبب كورونا

وأوضح التقرير، أنه عندما توقفت الحافلة الصغيرة ضرب خابورسكي الذي كان عائداً إلى المنزل من العمل الرجل الآخر في وجهه ثم اتجه إلى الباب. ويُظهر الفيديو فيربتسكي يقفز ليتبع خابورسكي وسط أنباء بأنه طعنه مرة واحدة في ظهره، حيث انهار خابورسكي على الرصيف ووجد المسعفون أنه مات في مكان الحادث.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتقال عامل اللحام فيربتسكي وفتح قضية قتل، بحسب سلطات إنفاذ القانون وقالت أرملة الرجل الميت لكومسومولسكايا برافدا: "كان زوجي من الصعب جدا علي التحدث إنه صعب جدًا علينا جميعًا" وقال أحد أصدقاء فيربتسكي إنه كان عادة رجلًا هادئًا ، رياضي ربما كان يحمل سكينا للدفاع عن النفس، وإنه لا يؤمن بفيروس كورونا.

وتسجل مدينة سانت بطرسبرج مسقط رأس فلاديمير بوتين أعلى معدل للوفيات في روسيا بسبب كوفيد -19، بمعدل 90 لكل 100 ألف شخص، كما سجلت فى آخر حصيلة يومية لها 63 حالة وفاة.