اليوم السابع
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عامل يقتل شاب بحرقه باستخدام زجاجة مولوتوف فى أحد شوارع كرداسة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:26 م
عامل يقتل شاب بحرقه باستخدام زجاجة مولوتوف فى أحد شوارع كرداسة مولوتوف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى عامل زجاجة مولوتوف حارقة على شاب، فأشعل النار به مما أسفر عن مصرعه حرقا بإحدى قرى كرداسة، بعد مشادة كلامية بينهما في الشارع، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث تم نقله إلى المستشفى في محاولة لاسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، حيث ألقى عليه زجاجة مولوتوف حارقة، فاشعل النار به، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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