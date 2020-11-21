اليوم السابع
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عادة خطيرة.. تحذيرات من ترك الهاتف المحمول فى الشحن بجوار السرير أثناء النوم

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:35 م
عادة خطيرة.. تحذيرات من ترك الهاتف المحمول فى الشحن بجوار السرير أثناء النوم حريق بسبب شحن الهاتف
كتب محمد تهامى زكى

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حذرت خدمات الإطفاء والطوارئ بمقاطعة أونتاريو فى كندا، من مخاطر شحن الهاتف المحمول بجوار السرير أثناء النوم، وذلك بعد توثيق حريق شب  فى أحد المنازل ، بسبب شحن هاتف محمول ، ونشرت صورا توضح خطورة الحادث.

حرائق بسبب الهاتف
حرائق بسبب الهاتف

ووفقا لموقع خدمات الإطفاء والطوارئ Mississauga Fire فى المدينة، قال: "نحن نتفهم مدى تعلقك بهاتفك ولكن لا تشحنه أثناء نومك، أو وهو تحت وسادتك"، حيث طلب المتحدث باسم خدمات الإطفاء ، من السكان شحن هواتفهم على أسطح صلبة غبر قابلة للاحتراق، مشيرا إلى أن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعها، ففى عام 2014 انفجر هاتف طالبة جامعية عندما كانت تشحنه واشتعلت النيران فى سريرها.

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وكان خبراء فى الأمن والسلامة، حثوا الأشخاص الذين يعملون من المنزل خلال تفشى فيروس كورونا على توخي الحذر بشأن أجهزتهم الكهربائية، إذ حذروا على وجه التحديد من شحن الأجهزة على الأسرة .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد استطلاع حديث ، أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الكهربائية خلال العمل من المنزل غير مدركين للمخاطر التي يشكلونها ، وذكر ما يقرب 44 % من المشاركين فى الاستطلاع ، إنهم يستخدمون "المشتركات الكهربائية" ويصلونها معا في آخر لمد الأسلاك، وهذه مخاطر كهربائية يمكن أن تشكل خطر الحريق.

 

 


كندا

مقاطعة اونتاريو

اخبار كندا

حوادث الهواتف

الهواتف المحمولة

خطورة الشحن بجوار السرير

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