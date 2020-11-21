عادة خطيرة.. تحذيرات من ترك الهاتف المحمول فى الشحن بجوار السرير أثناء النوم

كتب محمد تهامى زكى

حذرت خدمات الإطفاء والطوارئ بمقاطعة أونتاريو فى كندا، من مخاطر شحن الهاتف المحمول بجوار السرير أثناء النوم، وذلك بعد توثيق حريق شب فى أحد المنازل ، بسبب شحن هاتف محمول ، ونشرت صورا توضح خطورة الحادث.



حرائق بسبب الهاتف

ووفقا لموقع خدمات الإطفاء والطوارئ Mississauga Fire فى المدينة، قال: "نحن نتفهم مدى تعلقك بهاتفك ولكن لا تشحنه أثناء نومك، أو وهو تحت وسادتك"، حيث طلب المتحدث باسم خدمات الإطفاء ، من السكان شحن هواتفهم على أسطح صلبة غبر قابلة للاحتراق، مشيرا إلى أن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعها، ففى عام 2014 انفجر هاتف طالبة جامعية عندما كانت تشحنه واشتعلت النيران فى سريرها.



