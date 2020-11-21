ضبط 4 أطنان منظفات صناعية مغشوشة فى حملة تموينية بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم السبت، من ضبط 4 أطنان منظفات صناعية مغشوشة، داخل مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 4 أطنان "منظفات صناعية" متعددة الأغراض بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.