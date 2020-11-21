ضبط 342 عبوة أدوية في صيدلية بدون ترخيص في حملة بقنا‎

قنا صابر سعيد

تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع التفتيش الصيدلي، اليوم السبت، من ضبط صيدلية تزاول نشاطها بدون ترخيض في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، لليوم السابع، إن الحملة أسفرت عن تحرير محضر 2528، وضبط عدد 342 عبوات أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية تعمل بدون ترخيص في مركز دشنا. بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113.

وأوضح السيد، أنه تم ضبط سيارة محملة بعدد 50 قطعة أدوات منزلية مجهولة المصدر، وتحرير محضر رقم 3277، وسيارة محملة بـ 100قطعة مستلزمات وأدوات صحية مجهولة المصدر وتحرير محضر رقم 3273جنح ا.د.ط أبوتشت .

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط سيارة محملة ب 540 عبوة عصير مجهولة المصدر وتحرير محضر رقم 327، ووجهت مخالفة السلع مجهولة المصدر لأصحاب السيارات ومخالفة القرار الوزاري رقم 113.