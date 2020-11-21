ضبط 17 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة داخل شركة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، 17 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة تجارية بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 17,150 قطعة مستلزمات طبية "قفاز طبى – كمامات – قلم أنسولين – مسحة كحولية – سرنجات – شرائط تحليل سكر") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.