ضبط 1158 علبة سجائر مهربة وغير صالحة للاستخدام فى الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين فى الغربية، حملة تموينية لمصادرة السلع والمواد الغذائية، وكذلك السجائر غير الصالحة للاستخدام بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط كمية من السجائر المستوردة والمهربة غير الصالحة للاستخدام عددها 1158 علبة سجائر مختلفة الأنواع بحى أول المحلة الكبرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين ومصادرة المضبوطات .

وكانت مديرية التموين فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين فى الغربية، شنت حملة تموينية لمصادرة السلع الغذائية الغير صالحة واللحوم المذبوحة خارج المجازر بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير عدد 4 محاضر جنح بأرقام "51347، 51348، 51349، 51350" لسنة 2020 ضد أصحاب محلات الجزارة بقرية كفر دخميس مركز المحلة الكبرى، وذلك لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية مخالفين القانون رقم 53 لسنة 1966، والقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1986 لحيازتهم وعرضهم لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على الأحراز على ذمة الفصل فى القضية لحين تصرف النيابة .



سجائر مهربة وغير صالحة للاستخدام فى الغربية



سجائر مهربة وغير صالحة للاستخدام فى الغربية