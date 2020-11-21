اليوم السابع
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صور.. محافـظ المنوفية يسلم 13 كرسى كهربائى ودراجة بخارية لذوى همم

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:35 م
صور.. محافـظ المنوفية يسلم 13 كرسى كهربائى ودراجة بخارية لذوى همم تسليم الكراسى
المنوفية - محمود شاكر

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سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام 13 كرسى كهربائى ودراجة بخارية ( تروسيكل ) لعدد من المواطنين من ذوى الهمم بنطاق المحافظة، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية ومساعداتهم على سهولة الحركة لممارسة حياتهم بشكل طبيعى، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير مديرية التضامن الإجتماعى وعدد من رجال الأعمال ومديرى الجمعيات بالمنوفية.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم على تلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه وإهتمامه على إستعادة حياتهم اليومية ورفع جزء من المعاناة عن ذويهم.

ومن جانبه قال محافظ المنوفية أننا مستمرون فى دعم ذوى الهمم والحالات الإنسانية بنطاق المحافظة مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء لبحث تلك الحالات وتقديم كافة أوجه الدعم لهم والعمل على دمجهم بإعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

كما أشاد محافظ المنوفية بدور رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بالمساهمة فى تلك المساعدات وقدم الشكر لكل من ساهم فى أعمال الخير، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم مع المواطنين لتأكيد مبدأ التكافل الإجتماعى ودعم العلاقات الإنسانية لإستقرار المجتمع.

 

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