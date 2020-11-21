صور.. "التموين" تضخ خضراوات وفواكه ولحوم بأسعار مخفضة لأهالى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ضخت وزارة التموين خضراوات وفواكه وسلع غذائية ولحوم بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بنى سويف بأسعار مخفضة، بعد زيادة الكميات المعروضة من تلك السلع لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف فى بيان له، إن الوزارة قامت بزيادة الكميات المعروضة من تلك السلع بعد حدوث تفاوت فى الأسعار لبعض الخضر، وتكون الأسعار فى متناول المواطن العادى، وتم ضخ كميات كبيرة من الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو الواحد.

وأكد عارف طه، المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بنى سويف تم ضخ اللحوم السودانى بـ85 جنيها والبلدى وتخفيضات على الفراخ واللحمة البرازيلى وتخفيض على أسعار الخضروات 30%.