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صور.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل موظف على يد تاجر مخدرات فى إمبابة

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:37 م
صور.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل موظف على يد تاجر مخدرات فى إمبابة المتهم
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مقتل صاحب محل يبلغ من العمر 40 عامًا على يد عاطل في منطقة إمبابة، حيث تبين أن خلافات قديمة نشبت بين المجني عليه والمتهم، بسبب اعتقاد المتهم قيام المجني عليه بالإبلاغ عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمخدرات.

وتابعت التحقيقات أن المجني عليه، يملك محل تجارى بالشارع الذي يقطن فيه المتهم، وأنه ضاق ذرعًا بسبب اعتياد المتهم بيع المواد المخدرة أمام منزله، وتحدث معه أكثر من مرة من أجل التوقف عن بيع تلك الممنوعات، مما خلق بينهما عداوة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أرسل رسالة للمجني عليه عبر الفيس بوك وهددوه فيها قائلًا: "لينا لقاء".

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم، قبل أيام من الواقعة، على خلفية تورطه في الاتجار بالمخدرات، وبعد خروجه من الحبس، أخبره أحد أصدقائه بأن وراء القبض عليه صاحب المحل التجارى، فقرر معاقبته.

وتبين أن المتهم أعد سكينًا وتوجه للمحل التجارى الخاص بمالك المحل، ووجه اللوم للمجني عليه، لاعتقاده بأنه وراء القبض عليه قائلًا له: "مش عيب تبقى مرشد"، وأخرج السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه، ووجه طعنة نافذة لصدر المجني عليه فسقط قتيلًا.

المتهم 2
المتهم

 

المتهم
المتهم

 

المجني عليه
المجني عليه

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