"صحة المنوفية" تتسلم 43 ماكينة غسيل كلوى و15 كرسى غسيل كلوى من "تحيا مصر"

المنوفية محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن تسليم 43 ماكينة غسيل كلوى و15 كرسي غسيل كلوى من صندوق تحيا مصر، ضمن مبادرة دعم مرضى الفشل الكلوى "كلنا جنبك"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

وتسلمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية الماكينات لتوزيعها على المستشفيات، وذلك دعما من صندوق تحيا مصر، وصرح السيد الدكتور وكيل الوزارة بأنه تم إعداد خطة لتوزيع الماكينات على المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وذلك فى ضوء خطة الوزارة للاهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى بالمستشفيات، وفى ضوء مبادرة رئيس الجمهوية لرعاية مرضى الفشل الكلوى .