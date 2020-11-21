شعبة المستوردين تشيد بقرار تنظيم مواعيد المحلات.. وتؤكد: مراعاة جميع المهن

كتب أحمد حمادة

أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، حول تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، مؤكدا أنه روعي فيها المهن التي تستلزم عدم إغلاقها، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وأوضح العجواني، أن القرار من شأنه أن يساعد الحكومة في تحقيق الانضباط للشارع، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 والتي تنتشر بسرعة كبيرة.

وأشار العجواني، إلى أن المحلات والمولات التجارية، ستفتح يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 11 مساءً "صيفاً"، و10 مساءً "شتاءً". ويومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة تغلق الساعة 12 ليلا "صيفاً" والساعة 11 مساءً "شتاءً".

ونوه بأن المطاعم والكافيهات والبازارات ستفتح من الساعة 5 صباحا حتى الواحدة صباحا صيفا، والساعة 12 ليلا شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.

وأشاد العجواني، باستثناء خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات لتعمل على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

ووفقا لقرار وزارة التنمية المحلية، فإن محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية سيفتح يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الـ 7 مساءً (صيفاً) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وثمن حماده العجواني، استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، من المواعيد الواردة، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل؛ محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وثمن أيضا، القرار بجواز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية، وكذلك جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ووفقا للقرار، فإن شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار ستكون اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.